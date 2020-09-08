Аким СКО Кумар Аксакалов побывал объектах в р-не Г.Мусрепова

В этом году аграрии района имени Габита Мусрепова засеяли 712 тысяч гектаров земли и рано приступили к уборочной страде. На сегодня убрали уже 70 %. Глава региона Кумар Аксакалов на встрече с руководителями фермерских хозяйств отметил, что необходимо повышать производительность труда.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы должны увеличить производительность труда в 2, 5 раза. Для того чтобы использовать выгоду земли, нужно больше минеральных удобрений. В этом году мы использовали 130 тысяч тонн. Теперь мы должны увеличить это и довести объем минеральных удобрений до 200 тысяч тонн. Также, если обновить свою технику, мы продвинемся в этой сфере.

По словам акима области, улучшение благосостояния сельчан — одна из приоритетных задач местных инвесторов. Конечно, предприниматель, который создает комфортные условия для своего работника, может получить и господдержку.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области :

— В своем Послании президент провозгласил еще одну новую инициативу. В сельской местности государство возвращает половину стоимости жилья, построенного на средства предпринимателя. Если вы построите жилье на сумму 10 млн тенге, то 50% правительство будет возвращено вам. Вы можете предоставить построенный дом любому гражданину вашего села. Это будет ваш дом. Необходимо создать условия для местного населения без страха.

В товариществе «Астык – Привольный» — 6,5 тысяч гектаров зерновых и масличных. В хозяйстве уже убрали 74 процента площадей. Наряду с растениеводством, здесь активно развивают животноводство. Акцент на молочном направлении. В селе Привольном возводят молочную ферму. На стройплощадке побывал глава региона.

Молочно-товарная ферма строится по современным стандартам. Ее вместимость более 600 голов крупного рогатого скота. Общий объем инвестиций в проект превышает 1,5 млрд тенге. Свои двери для буренок новая ферма распахнет в апреле следующего года.

Кумар Аксакалов -аким Северо-Казахстанской области:

— В год нам необходимо построить 15-20 таких комплексов. В результате за 5 лет область производит 800 тысяч тонн молока. Это, в свою очередь, увеличатся новые рабочие места, дополнительные рабочие и налоговые ставки для предприятий, занимающихся переработкой.

Сегодня в области насчитывается 80 молочно-товарных ферм. 18 из которых соответствуют всем современным требованиям. До конца года в эксплуатацию введут еще 10.