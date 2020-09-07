Жизнь на чемоданах

Улица Казахстанской Правды — настоящее место контрастов. Вроде до центра отсюда рукой подать, неподалеку перспективные стройки, но радостнее от этого местным жителям не становится. Поднимают настроение им здесь только вот такие, достаточно приметные ливневки. Дома рядом с ними такими назвать нельзя. Ни снаружи, ни внутри.

Вера Семенчукова сначала не хотела впускать нас в свой дом, назвать его пригодным для жилья у нее язык не поворачивается. Сказала, что ей стыдно, люди увидят, не поймут и осудят, но и молчать женщина больше не может.

Крысы, плесень, сырость, трещины снаружи и внутри дома. Весной прошлого года Семенчуковы узнали, что их жилье попало под снос, с этого времени семья живет на чемоданах в режиме ожидания. Приятным, с поиском нового жилья, оно было не долгим.

Пока соседи разъезжались по новым квартирам, глава семьи латал новые щели на доме, чтобы хоть как-то продлить срок службы постройки. Сейчас из-за того, что мужчина болеет, заниматься этим некому.

Владимир Семенчуков, житель г.Петропавловска:

— Потолки провисли, там дыры такие, что я уже и запенивал, уже и замазывал и все равно. Как начинают бить сваи, дом просаживается, так как он насыпной.

Владимир -пенсионер, его супруга Вера работает в ателье, зарабатывает немного. Много лет их кормил собственный огород. Вот здесь раньше были теплицы, грядки, в общем, все, как положено. Как только семья узнала о переезде, решили от урожая отказаться. Видимо, поторопились, говорит Вера Павловна, и процитировала специалистов городского акимата.

Вера Семенчукова, жительница г.Петропавловска:

— Сказали, что ошибочно снесли всех тут вокруг, и мы не попадаем. Школе мы не мешаем, никому не мешаем.

Либо Семенчуковы не поняли специалистов городского акимата, или те плохо объясняли. Но позиция местной власти по сносу в том районе не изменилась. А значит новому жилью быть.

Ерлан Аубакиров, и.о. руководителя юридического сектора отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Данное обращение — адрес Казахстанской Правды, 256 у нас идет дом под благоустройство территории школы. Под него снесут 14 домов. По плану и Каз. правда, 256. Поэтапно сносятся дома, сейчас идет процедура изъятия, рабочую группу они прошли.

Обещанного Семенчуковым ждать три года точно не придется, максимум месяц, заверил Ерлан Аубакиров.

Дарья Пышмынцева