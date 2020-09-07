Стали известны соперники футбольного клуба «Кызылжар» в сентябре

Спорт

19:18 7 Сентября 2020

Из-за пандемии коронавируса расписание высшего первенства страны изменилось. Матчи Премьер-Лиги теперь проходят в формате единой локации- в южной столице и городе Талгаре, с соблюдением строгих санитарных норм и в отсутствии зрителей.

По информации пресс-службы клуба, время начала поединков и стадион будут назначаться в зависимости от погодных условий и официальных запросов телевещателя. В ближайшую субботу «орлам» предстоит сразиться с костанайским «Тоболом», а 20 сентября они сыграют с «Кайратом», еще через 4 дня — с шымкентским «Ордабасы».

Последний поединок в этом месяце петропавловцы проведут с «Кайсаром». Поболеть за родную команду и наблюдать за играми североказахстанцы могут в прямом эфире на телеканале «Qazsport».

 

 

Абай Альжанов

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