С 15 сентября с городского маршрута снимают автобус 4Т

Авто и дороги

20:10 7 Сентября 2020

Изначально по этой линии ходили троллейбусы, позже и до настоящего времени 4Т были автобусами. Курсировали они с вокзала до Новопавловки.

Горожане негодуют, как теперь добираться до работы. По словам председателя ассоциации «СКО Автотранспортного союза» Галины Семёновой, данный маршрут нерентабелен, перевозчик терпел убытки, поэтому решил его закрыть. Тем более «4Т» на 70% дублировал движение 9-го маршрута.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Плюсом в том плане, что закрывается данный маршрут, будет то, что перевозчик обслуживает маршруты №2 и №14. Поэтому транспортные средства, задействованные на маршруте «4Т», будут перераспределены на данные маршруты.

 

 

Айгерим Муканова

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