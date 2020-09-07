Перевозчиков оштрафовали за загрязнение окружающей среды

В поле зрения полицейских и экологов — дизельный транспорт. Уровень токсичности выхлопных газов они проверяли с помощью специального прибора. Несколько часов проверки показали, большинство автобусов ездят без соответствия стандартам.

Бахытжан Тургунова, главный специалист отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по СКО:

— Было проверено 12 единиц техники, из них с превышением уровня токсичности зарегистрировано шесть. Автотранспорт должен соответствовать стандартам, все данные нормы прописаны. Чем новее техника, тем меньше стандарт.

Днём ранее проверяли большегрузы на контрольном посту «Южный», у трёх из восьми автомобилей специалисты выявили двойное превышение допустимых норм токсичности выброса. Всё это из-за того, что владельцы не следят за транспортом. Экономят на его ремонте и при этом ни на секунду не задумываются, какой вред наносит грязный выхлоп окружающей среде.

Мурат Исмаилов — заместитель командира батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— За данные нарушения были составлены протоколы по статье 334 КРКоАП, которая предусматривает предупреждение или штраф в размере 2 месячных расчетных показателей. Юридические лица будут привлечены к административной ответственности по статье 617 КРКоАП.

Замечают повышенную токсичность общественного транспорта и горожане. Запах выхлопных газов чувствуется не только на улице, но и в салонах автобусов. Специалисты отмечают, такие проверки они планируют проводить чаще.

Айгерим Муканова