Кумар Аксакалов ознакомился с ходом проведения уборки в Тимирязевском районе

В Тимирязевском районе сельским хозяйством занимаются 336 предприятий. Из них 51 товарищество с ограниченной ответственностью и 285 крестьянских хозяйств. С ходом уборочной кампании ознакомился аким области Кумар Аксакалов. В текущем году аграрии засеяли 260 тысяч гектаров зерновых и масличных культур.

Нурлан Кенесов -аким Тимирязевского района

— По району урожайность составляет 15 центнеров. В некоторых районах до 40 центнеров.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем сентябрьском Послании особо акцентировал внимание на необходимости развития аграрного сектора. На ближайшую пятилетку в регионе планируется увеличить производительность труда в 2, 5 раза, и в 2 раза — экспорт сельхозпродукции. Только в прошлом году североказахстанцы реализовали товаров АПК на 610 млрд тенге.

Кумар Аксакалов -аким Северо-Казахстанской области

— В 2017 году мы использовали 91 тысяч тонн минеральных удобрений. Засеяли 130 тысяч тонн на площади 2,3 млн га. До 2025 года мы должны использовать 200 тысяч тонн удобрений. Если не эффективно осваивать землю, урожай не идет.

В этом агросезоне в области приобрели 1522 единицы техники почти на 38 млрд тенге. А за последние три года на эти цели ушло 90 миллиардов. Автопарк стал больше на 1400 современных тракторов и комбайнов. В товариществе «Атамекен-Агро-Тимирязево» насчитывается более 37 тысяч гектаров земли. В 2020 году хозяйство засеяло 29,5 тысяч гектаров зерновых и масличных культур.

Сергей Бекентаев — директор ТОО «Атамекен — Агро-Тимирязево»

— Задействовано 57 единиц техники. На данный момент убрано 70%. В ближайшие 10 дней завершаем кампанию. В среднем урожайность — 20 центнеров зерна с гектара. Наше хозяйство также занимается животноводством. Ангусов имеем более 1700 голов, сейчас строим дополнительные помещения для содержания скота.

Аким области Кумар Аксакалов отметил, что социальное положение сельчан необходимо улучшать. К примеру, в следующем году в Тимирязевском районе планируют построить 10 водонапорных башен. Не остались без внимания и вопросы качественного ремонта автодорг.

Кумар Аксакалов — аким Северо-Казахстанской области

— Основной вопрос-вода, затем дорога. Дороги начали в этом году. В следующем году мы продолжим, асфальтируем, необходимо следить за их качеством.

Аким области ознакомился с ходом капитального ремонта дороги «Тимирязево-Аксуат-Мичурино». Стоимость проекта превышает 387 млн тенге.

Кумар Аксакалов -аким Северо-Казахстанской области

— Здесь в этом году был паводок большой, жители жаловались, выделены необходимые средства для решения проблемы. Под дорогой поставлены дополнительные водопропускные трубы. Работа должна быть завершена своевременно, качество дорог должно быть хорошим. Местные власти не должны оставлять без внимания ремонтные работы.

В настоящее время основные работы находятся на завершающей стадии. Подрядчик планирует сдать объект в следующем месяце.