Казахстанский кинорежиссёр Сергей Азимов встретился с журналистами

Перед вами уютная и спокойная Словения. В голове тут же всплывают кадры казахстанской степи. Схожесть очевидна. Сильнее такой связи может быть только историческая. Именно она и диалог с послом центральной европейской страны привел казахстанского кинорежиссёра Сергея Азимова в наш регион.

Сергей Азимов, советский и казахстанский кинорежиссёр:

— Им удалось разыскать могилу солдата — воина из Казахстана, который погиб при освобождении небольшого города, что находится на границе с Италией, и история уникальная, трогательная. Местный священник всю жизнь ухаживал за могилой, поставил надгробную плиту.

Солдат, предположительно, был родом именно из СКО. Выяснить это, наверняка, было непросто, говорит директор областного государственного архива Сауле Маликова. Но её опыт показывает, чем больше отечественные исследователи прикладывают усилий, тем меньше «белых пятен» остается в истории войны.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Можно предположить, так как информация, представленная словенской стороной, о том, что он был в партизанском движении, он был в партизанском отряде «Кассе Себеро». Точные данные говорят о том, что он из Октябрьского района, село Баганаты. Продолжая исследовательскую работу в этом направлении, мы сможем сказать точное имя этого человека.

Подобные поиски занимают ни два и ни три года, а порой все десять. Именно столько у североказахстанских специалистов ушло, чтобы найти место захоронения другого местного героя.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— В канун дня Победы мы наконец-то нашли место захоронения нашего земляка Айтыма Адбрахманова. Оно находится в Румынии, официальные получили сведения. Их подписали представители РФ и Румынии.

Такие моменты дорогого стоят, считает Сергей Азимов. Они должны остаться не только на страницах истории в виде записей, но и фильмов. Документальная работа «Поиск неизвестного солдата…» — детище казахстанского кинорежиссера. В нем заложена одна ключевая, на его взгляд, мысль.

Сергей Азимов, советский и казахстанский кинорежиссёр:

— Она абсолютно справедлива в своем каком-то глубоком человеческом и историческом смысле. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат, который в этой войне участвовал.

Дарья Пышмынцева