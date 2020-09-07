ЭКО бесплатно: кто получит квоту?

Поэтапное повышение заработной платы врачам, строительство модульных инфекционных больниц, развитие транспортной медицины. Обо всем этом говорил в послании народу Казахстана Президент страны. Касым-Жомарт Токаев упомянул и о выплате надбавок медицинским работникам. Дополнительные средства в размере 150 млрд тенге выделят сотрудникам, которые находятся в группе риска.

Цитата: Касым-Жомарт Токаев- Президент Республики Казахстан

— Кризис, вызванный пандемией, нас многому научил. Например, ценить труд врача. А ведь медицинские работники когда-то оказались на периферии государственного внимания. Разумеется, важность профессии врача должна подкрепляться и материально.

В СК в борьбу с коронавирусом вовлечены 98 мобильных бригад. Они функционируют с июля месяца и по сей день борются с пандемией. Кроме того, глава государства определил конкретные задачи касательно кадровых ресурсов здравоохранения. Стране нужны специалисты узкого профиля: эпидемиологи, инфекционисты, реаниматологи. О квотах тоже шла речь. В рамках новой программы «Аңсаған сәби» с 2021 года выделят около 7 млрд тенге на бесплатное ЭКО.

Карлыгаш Ильясова – эксперт отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО

— Наши бездетные пары могут запланировать на следующий год больше квот. По данным пресс-службы здравоохранения в этом году выделено 28 квот. Но на следующий год планируется увеличить в 7 раз. Хочется напомнить нашим гражданам, что получить квоту смогут те лица, которые будут застрахованы. Они имеют право получить эту квоту.

В СК обязательным медицинским страхованием охвачено 90% населения. Они имеют право получать пакет дорогостоящей диагностики и высокотехнологических медицинских услуг. Оставшимся 10% необходимо определить свой статус до 1 октября текущего года.

Жанель Бисенбаева