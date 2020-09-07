Численность населения Петропавловска приблизилась к 220 тысячам жителей

Новости МТРК

20:14 7 Сентября 2020

По данным переписи, которую делали в августе этого года, сейчас в городе проживают 219 тысяч 608 человек. Интересный факт, в последний раз такой показатель был 25 лет назад. После в областном центре наблюдался отток населения, как следствие, снижение его численности.

А рекордная отметка по количеству горожан была в год обретения Независимости страны, в 1991-ом. На тот момент в Петропавловске насчитывалось 247 тысяч человек. Кстати, положительная динамика роста наблюдается с 2005 года. Специалисты говорят, что уже в ближайшие 30 лет количество жителей самого северного города страны достигнет отметки в 330 тысяч.

 

 

Абай Альжанов

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