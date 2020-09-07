Боксер из СКО Мурат Турманбетов готовится к соревнованиям в Алматы

Мурату Турманбетову 19 лет. 10 из них он в спорте. Сначала занимался любительским боксом, затем постепенно перешел в профессиональный. В феврале, еще до пандемии, он принял участие в соревнованиях в Нур-Султане, где занял второе место и стал обладателем кожаных перчаток.

Мурат не остановился на достигнутом. Поэтому решил попробовать себя на профи-ринге. Первая встреча состоялась 24 августа. Во время всего поединка его соотечественники смотрели бой по телевизору и поддерживали молодого боксёра. Его соперником в весовой категории 64 кг стал жезказганец Темирлан Конырбай. Этот бой Мурат тоже выиграл со счетом 2:1.

Мурат Турманбетов — профессиональный боксер

— Мой противник был сильным. Он -мастер спорта по боксу. До меня он участвовал во многих боях. Рядом с ним я был простым ребенком. Но, несмотря на это, я собрал свои силы и вышел в бой. В результате одержал победу.

Боксёр сейчас находится в городе, готовится к следующему поединку. Работает над ошибками. Их, по мнению спортсмена, много, поскольку из-за карантина он готовился дома.

Есенгелды Кокбас — педагог-тренер специализированной школы-интерната областного олимпийского резерва «Жеңіс»

— Проводится совместно с «TUKESHOV BOXING Promotion» и «МТК Global».Он был организован для поддержки юных спортсменов и вывода их на мировую арену.

Тренировки у Мурата идут два раза в день. На ринг боксер выйдет уже в октябре. Бой пройдет в Алматы. Имя соперника еще неизвестно.

Алишер Ашимов