Аким СКО проинспектировал ход ремонтных работ на социально-значимых объектах

В этом году по программе «Дорожная карта занятости 2020» в посёлке Дружба приводят в порядок сельский клуб. По поручению главы региона Кумара Аксакалова местный Дом культуры станет многоотраслевым объектом. Здесь уже появились новые тренажеры.

Подрядчики обещают, что к концу сентября работы завершат. Кроме того, в целях реализации программы «Рухани жаңғыру» местное крестьянское хозяйство строит новый медпункт. Стоимость проекта- 12,5 миллионов тенге. В 2020-ом в Тимирязевском районе по программе «Енбек» строится 45 домов, 24 из которых готовы принять жильцов.

Часть из них уже заселилась в новое жилье. Глава региона Кумар Аксакалов встретился с новосёлами. Даурен Жаксыбаев вместе с семьей переехал из Жамбылской области. Говорит, родному Таразу предпочёл север страны из-за больших перспектив.

Даурен Жаксыбаев -житель села Дружба, Тимирязевский район

— В декабре прошлого года переехал в Тимирязевский район. В этом году в нашей семье родился еще один ребенок и теперь у нас трое детей. Нас здесь хорошо встретили, дали дом, есть и работа.

А Орынбек Толепберген прибыл на ПМЖ в село Тимирязево вместе со своим отцом. Всю жизнь мужчины проработали в отрасли строительства. Трудолюбие, усердие, а ещё многолетний опыт помогли им здесь заняться собственным делом. В этом году отец и сын приобрели здание старой школы, восстановили его и открыли частный детский сад.

Кумар Аксакалов — аким Северо-Казахстанской области

— Необходимо также открывать ясельные группы в детских садах. Нам нужно охватить детей от 0 до 6 лет дошкольным образованием и воспитанием. Ваши инициативы хороши. Нам нужны такие частные объекты, нужно, чтобы частные детские сады открывали и на селе, не только в городе.

Сейчас в районном центре строится крытая хоккейная коробка. На ее возведение из местного бюджета выделили 91 млн тенге. Глава региона отметил, что необходимо сельчанам и футбольное поле.

Посетил аким области и строящиеся соцобъекты. Их возводит местный индивидуальный предприниматель Галина Воробьева. В прошлом году -кафе, в этом году открыли гостиницу.

Большое внимание предприниматели уделяют и вопросам благоустройства села.

Абай Альжанов