Выставка «Казахстан в новой реальности: время действий» прошла в СК

11 важных глав, в каждой из которых озвучены проблемы и пути их решения. 11 выставочных тематических витрин. Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, промышленного предприятия и сельского хозяйства, упор на диверсификацию экономики. Эти и другие направления разъясняли посетителям выставки.

Мария Шингурова, руководитель отдела читальных залов областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова:

— Большое внимание уделяется повышению благосостояния нашего народа. Это и жилищное строительство. Много говорится о планах по строительству жилья, чтобы сделать доступными жилищные программы.

Президент также уделил особое внимание и качественному образованию. Ведь будущее страны зависит от поколения с хорошими знаниями и навыками. Эти вопросы волнуют жителей. Например, Карлыгаш Садуева говорит, что во время учебы в период карантина детям нужен интернет, а его у многих нет.

Карлыгаш Садуева, жительница г.Петропавловска:

— Интернета нет во многих селах. Сейчас в основном страдают дети, потому что им надо учиться, а из-за его отсутствия у детей нет возможности выходить на связь с учителями. Я хочу, чтобы эта проблема решилась.

На выставочных витринах много материалов. В них изложена полезная информация из различных сфер деятельности. В том числе и тех, о которых говорится в послании. Например, для будущих или начинающих предпринимателей есть книга «100 проектов малого бизнеса». В ней можно узнать о механизмах развития собственного дела.

Алишер Ашимов