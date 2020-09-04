Велогонщик из СКО А.Луценко одержал победу на многодневке «Тур де Франс»

27-летний велосипедист неоднократно становился чемпионом Летних Азиатских игр, выигрывал мировые турниры. Помогал по дистанции Алексею, вёл на главных участках наш не менее прославленный земляк Александр Винокуров. Заслуженный тренер РК по велоспорту Виктор Потапов не удивлен успехам своего ученика.

Виктор Потапов, заслуженный тренер РК по велоспорту:

— Он по жизни целеустремленный человек. В детстве отличался одной вещью-жадностью к финишу. После победы хотелось прыгать. Вы понимаете, я ведь его тренер, для меня это некая эйфория.

Жанель Бисенбаева