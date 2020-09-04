В СКО работники местных товариществ воровали с полей урожай

Главная задача полицейских — помочь аграриям обеспечить сохранность зерна, горюче-смазочных материалов, запчастей, гербицидов. Трассы, дороги к элеваторам и хлебоприемным пунктам, полеводческим бригадам контролируют автопатрули. Следят полицейские и за местом проживания сезонных рабочих, задействованных в уборке.

Петр Климов, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:

— Как показывает практика прошлых лет, в основном причастны к кражам и хищениям работники хозяйств, которых главы КХ нанимают для проведения сельхозработ. В ходе операции «Урожай» раскрыта серия краж дизтоплива в Уалихановском районе. Крупная кража гербицидов раскрыта в Жамбылском районе. Изъято более 20 тонн зерна нового урожая в Тайыншинском районе.

Работают стражи порядка совместно со службами безопасности аграрных предприятий. Так, общими силами во время текущей уборочной кампании в Тайыншинском районе удалось раскрыть сразу два преступления. В первом случае 45-летний тракторист увез с поля на свое подворье почти три с половиной тонны зерна. А во втором ранее судимый сельчанин на КАМАЗе попытался вывезти 22 тонны пшеницы нового урожая почти на 2 млн тенге.

Петр Климов, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:

— При совершении преступлений задействуются все силы и средства органов полиции, привлекается весь личный состав подразделения. Всего за период уборочной кампании зарегистрировано 10 преступлений данной категории, все раскрыты.

Общий ущерб перевалил за 6,5 млн. тенге.

Дарья Пышмынцева