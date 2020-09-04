В поликлинике р-на М.Жумабаева готовятся к отопительному сезону

Экологичная, экономичная, практичная. Новую котельную в центральной районной поликлинике установили два года назад. Работает на льняной соломе. Это позволило сократить затраты медучреждения в год на 3 млн тенге. Твёрдое топливо обходилось намного дороже.

Абай Альжанов, корреспондент:

— 1 тюк льняной соломы весит примерно 300-400 килограммов и горит в печи 2 часа. В сутки котельная расходует 12 штук. Притом весь процесс экологически чистый. Представить только, а сколько тонн угля ушло бы на отопление сейчас?

Содержанием биокотельной занимается сельхозпредприятие «Агропрофи». Печь польского производства, мощностью 1 мегаватт. За отопительный сезон на нее уходит 650 тонн соломы .

Евгений Калинин, истопник ТОО «Агропрофи», район М. Жумабаева:

— У нас специальная тележка, лебёдка. Поднимаем, опускаем. Тюк закатывается в котел, а затем поджигается. Раньше лён просто сжигался, а сейчас он приносит пользу. Горит дольше, теплоотдача хорошая.

Мощностей биокотельной хватает не только на здание поликлиники. Тепло от неё подается еще в 2 новых многоквартирных дома, которые стоят по соседству. И таких котельных в районе М.Жумабаева 7. К центральному отоплению подключили 11 социально значимых объектов.

Евгений Акулов, и.о руководителя отдела ЖКХ и автодорог района М.Жумабаева:

— Переговоры ведутся, в дальнейшем будет понимание со стороны ТОО «Агропрофи». В районе принято решение о целесообразности установки котлов на биомассе. Отпадает вопрос относительно содержания персонала по обслуживанию котельных и поставки угля, то есть поставщики биотоплива берут на себя обязательства.

На предприятиях и в организациях региона все большее предпочтение стали отдавать биокотлам. По области их сейчас 108.

Абай Альжанов