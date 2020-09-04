В Петропавловске затянулись работы по строительству электроподстанции

На строительство двухэтажного здания ушел почти год. В помещение уже завезли всё необходимое оборудование. Сейчас ведутся монтажные работы. Выполнены они на 90%. Завершить проект планировали раньше, но из-за карантина приборы доставили не вовремя.

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Вся техника отечественного производства. Для обеспечения всего микрорайона «Жас Оркен» электроэнергией здесь установили два трансформатора, каждый мощностью 25 мегават.

Из зарубежного оборудования только комплектное распределительное устройство с электоргазовой изоляцией, его приобрели в Китае. В скором времени займутся установкой. Для этого пригласили специалиста из России, но помешала пандемия.

Долгое время наладчик не мог попасть в Казахстан. По словам строителей, они всегда выбирают отечественных производителей, говорят, ни чем не хуже зарубежных.

Калжан Назарсеитов, директор по производству ФАО «Электромонтаж», г.Нур-Султан:

— «Alageum Electrick»- отечественный производитель, на рынке они уже 20 лет. Сам трансформаторный завод работает более 80 лет, очень надёжный поставщик. В данный момент строительство таких же подстанций ведётся в Актау, Атырау. Очень много реконструкций сделали в столице.

На строительство новой электрической подстанции выделили больше двух миллиардов тенге. Пока электроснабжение микрорайона идет от существующих мощностей. «Жас оркен» стремительно расстраивается: современные высотки, спортивные комплексы и другие важные объекты. К новым сетям на первоначальном этапе подключат порядка 20 новых зданий.

Айгерим Муканова