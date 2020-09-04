Токаев: Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и детям

Спорт — это жизнь, движение и здоровье! Так считает семнадцатилетняя легкоатлетка Надежда Юрченко. Этим видом спорта девушка увлекается уже 8 лет. Говорит, пошла по стопам сестры.

Надежда Юрченко, кандидат в мастера спорта РК:

— Я — чемпионка РК на 400 и 800 метров, бронзовая призерка Азии в эстафетном беге и участница отбора на Олимпийские игры в городе Банкок. 6-30 Тренируюсь я 5 раз в неделю, иногда по 2 тренировки в день.

Глава государства в своем послании народу отметил, что необходимо обратить внимание на спортивный потенциал подрастающего поколения. Североказахстанцы полностью поддерживают это. Даже в условиях пандемии, пусть и в онлайн-режиме, дети не перестают заниматься, участвовать в соревнованиях вместе с родителями и педагогами.

Канат Садуакас, директор учебно-методического центра физической культуры и спорта и НВП управления образования СКО:

— Ежегодно управлением образования проводится областных соревнований около 130, в которых ежегодно участвуют более 50 наших школьников. Если говорить об охвате, то на сегодня он составляет 43% от общего числа наших учащихся, которые занимаются спортом.

В области 1900 спортивных секций. В них занимаются более 30 тысяч ребят. Также в регионе есть 11 детско-юношеских клубов физической подготовки и 24 дворовых, работают они в каждом районе и в Петропавловске.

Анастасия Остертак