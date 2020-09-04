Режим локдауна на ближайшие выходные в СКО продолжится

Об этом сообщили санитарные врачи. По-прежнему в уик-энд доступны только походы за продуктами и лекарствами. Ряд объектов на два дня приостанавливают свою работу.

В их числе: — ТД, ТЦ, торгово-развлекательные центры, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

— непродовольственные магазины площадью свыше 500 кв. метров, за исключением строительных магазинов;

— непродовольственные крытые рынки;

— салоны красоты, парикмахерские, СПА -центры, объекты, оказывающие косметологические услуги;

— фитнес-центры, тренажерные залы, спортивно-оздоровительные центры, бассейны, сауны.

Также приостанавливается работа детских и взрослых образовательных центров, коррекционных кабинетов, аттракционов на открытом воздухе, религиозных объектов.

Дарья Пышмынцева