К.Аксакалов рассказал, как в СК реализуют Послание главы государства

Североказахстанцы приступают к выполнению задач, которые в своем послании озвучил президент страны. Один из ключевых моментов документа — сокращение числа госслужащих. В 2020-ом в СК их количество планируют снизить на 10%, это 274 места, а уже в следующем году отметка достигнет 15%. Получается, за 2 года освободят свои кресла 644 госслужащих.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— За счет сэкономленных средств будет повышена зарплата для оставшихся работников. При этом, работа по оптимизации штатной численности проводится на основе четких критериев. Нами планируется провести соответствующую работу по высвобождаемым лицам с целью их переобучения с предоставлением возможностей для дальнейшего трудоустройства.

СК- главная житница страны. Сельское хозяйство считается нашей основной отраслью. В ближайшие 5 лет объем производства продукции в регионе должен вырасти в 2 раза и увеличиться до рекордного — 1-го триллиона тенге. Задача нелегкая, но выполнимая. Для сравнения, в прошлом году он составил 610 миллиардов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В отрасли растениеводства за последние годы проводится серьезная работа по осуществлению диверсификации посевных площадей, увеличению производства экспортно-ориентировочной конкурентоспособности продукции. Посевные масличных достигли почти 1 млн га. Область является лидером по республике, по внесению минеральных удобрений.

Образцовый тому показатель- преуспевающее хозяйство ТОО «Прометей Агро» в Есильском районе. Благодаря производству минеральных удобрений там повышают урожайность и продолжают развиваться. Уделяется большое внимание в товариществе и социальной ответственности бизнеса.

Юрий Шоль, директор ТОО «Прометей Агро», Есильский район:

— В родном селе Заградовке благодаря усилиям аграриев для местных жителей функционирует дом культуры, хоккейный корт, культурно-досуговый центр. За счет собственных средств строятся дома для переселенцев.

Наравне с растениеводством большие ожидания и от животноводства. В этом году идёт строительство 10 молочно-товарных ферм, что позволит получать дополнительно по 30 тысяч тонн молока. В денежном эквиваленте- это 5 миллиардов тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Дальнейшее развитие данного направления мы видим в строительстве и вводе ежегодно до 20 молочно-товарных ферм в районах нашей области. Имеем договоренности с 15 крупными сельхозтоваропроизводителями, что дополнительно даст свыше 3 миллиардов тенге.

В Послании президент затронул все сферы деятельности. Речь шла и о медицине. Она должна выйти на новый уровень и стать доступной каждому. Особенно во время пандемии коронавируса. Сейчас в провизорных и инфекционных стационарах региона насчитывается 112 аппаратов ИВЛ. До конца года таких появится еще 111 штук и 38 карет скорой помощи.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Для привлечения медицинских кадров в регион мы улучшили социальный пакет врачей. 1,5 миллиона тенге платим специалистам, прибывающим в села, организовали за счет местного бюджета обучение остро востребованных специалистов. Это 76 врачей. Все обеспечиваются жильем. Эти меры позволили привлечь в регион в 2 раза больше кадров, тем самым снизить дефицит на 60%.

Юрий Белоног, главный врач областной многопрофильной больницы:

— Пандемия представила такую проблему, как недостаток хороших, современных инфекционных больниц. Поэтому президент принял решение о строительстве 13 инфекционных больниц в регионах.

Одну из таких возведут и в Петропавловске. А ещё построят новую многопрофильную больницу на 510 коек и поликлинику на 250 мест в микрорайоне «Береке». Особое внимание и строительству новых промышленных объектов. Скоро в регионе появится горно-обогатительный комбинат, запустят производство по выпуску трансформаторов, ламинированной фанеры и другие.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Президент ставит задачу- увеличить объемы производства в обрабатывающей промышленности как минимум в 1,5 раза. В целом за 7 месяцев сохраняется положительная динамика в отрасли. Рост за январь-июль составил 8,8 %. И нам необходимо ежегодно обеспечить в отрасли как минимум 10% роста.

На заседании затрагивали и другие темы послания президента страны. Касаются они улучшения качества образования, социального благополучия граждан, развития малого среднего бизнеса.

Абай Альжанов