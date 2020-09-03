Зоозащитники СК осудили российский цирк за жестокое обращение с животными

У североказахстанцев появилось много вопросов к артистам российского цирка по содержанию животных: тесные и грязные клетки, замученные животные, которым сейчас точно не до трюков. Напомним, труппа планировала начать свои гастроли по стране с нашей области.

Но из-за карантина пришлось все выступления прервать. С декабря цирк остановился в Бесколе. Обвинения зоозащитников артисты не принимают и считают их необоснованными.

#Repost@anara_sko.kz <mailto:> : «Увидев картинку, где медведь сидит в грязи. Чешется. Я аж заплакала. Как сегодня стало известно, дрессировщик уехал. Оставив (как он выражался детей) на произвол судьбы. Им требуется помощь как ветеринара и.т.д. Посмотрите, неужели похожи на цирковых животных? Они замученные, они просто погибают…»

Этот пост, подкрепленный коротким, но исчерпывающим видео и парой фотографий, за считанные дни облетел североказахстанские паблики. Жители региона оставляли под, не побоюсь этого слова, душераздирающей публикацией десятки комментариев. Ее автор считает, что о ситуации с «застрявшим» в пригороде цирком молчать нельзя.

Анара Баймолдина, жительница г.Петропавловска:

— Чтобы увидеть все своими глазами, отнесла гостинцев, и увидела такую картину: львица при мне встала и легла, она шевелится, шаг вперед или назад сделать не было возможности. Я считаю, что это уже жестокое обращение с животными. А медведица качалась со стороны в сторону, как психически больные бывают, такая, скажем, картина…

Картина и впрямь не из весёлых. Так передвижной цирк выглядит снаружи. А вот та самая медведица Галя, раскачивающаяся из стороны в сторону. Держат ее в небольшой клетке. Львица Ляля в основном лежит, более-менее становится активной, когда к ней подходит дрессировщик.

Артисты цирка посты североказахстанцев с криками о помощи читают, однако, проблем в текущем положении вещей не видят. Животных никто не бросал, говорят они, и условия их жизни плохими вовсе не считают.

Ольга Нагорная, директор цирка:

— Вы видите, она в основном стоит на месте, она не бегает, львица в основном лежит. У нас есть керхер, мы обливаем животных, у нас есть техническая вода, на соседней базе разрешили ее брать, чтобы далеко не ездить, для питья мы ездим в город набираем, только чистой водой поим. Кушать готовим отдельно.

Ольга Нагорная также рассказала свою версию встречи с североказахстанскими борцами за права братьев наших меньших.

Ольга Нагорная, директор цирка:

— Женщины зашли сами, вообще никого не предупредив, никаким образом, никто их не проводил. Начали заниматься самоуправством, они налили воды на животных, хотя это был уже вечер. Еще и медведю кусок сырого мяса кинули самостоятельно. Медведю вообще нельзя мясо есть. Почему, потому что он становится бешеным, хорошо, что он не был голодным и не притронулся к этому мясу.

Вопрос с питанием, так остро, как это было в июле, когда весь Бесколь вместе с другими жителями региона каждый день приносил в цирк еду, сейчас, по словам его администрации — отпал. Но любой такой поддержке они по-прежнему рады. Говорят, что примут в дар и клетки попросторнее. Зимовать в ближайшее время цирк поедет в зоопарк Павлодарской области, договоренность уже есть. Переезд займет месяц.

Алина Смердова, жительница г.Петропавловска:

— Мы привыкли, что мы идем в цирк и зоопарк, платим деньги, чтобы развлечь наших детей, а животные, они ведь страдают. Давайте нас посадим в клетку и посмотрим, сколько мы так сможем просидеть.

Передвижные цирки — развлечение, от которого современный мир, в том числе Казахстан должен уйти, — считает Ольга Веркулеева. В ее салоне стригли собаку из цирка, которую гладила наша предыдущая героиня Алина. От Ольги мы узнали о смерти другого пса, который долгое время был заложником карантина. В цирке заверили, питомец умер из-за старости.

Ольга Веркулеева, владелица салона для стрижки животных:

— Очень много передач можно показать, как выглядит лев, как выглядит медведь. Возмущает всех, что они загнаны в клеточку и люди понимают, что это не есть нормально.

Что нормально, а что нет, в идеале определяет закон. Тот, что будет защищать животных в Казахстане по поручению Президента, разработают в правительстве. Очевидно, что откладывать этот вопрос в дальний ящик нельзя. Пока наша страна взвешивает все «за» и «против», как помочь братьям нашим меньшим, больше 45 государств мира полностью или частично запретили использовать животных в индустрии развлечений.

Дарья Пышмынцева