Заседание КСО при областном департаменты полиции провели в регионе

Председатель регионального Альянса женских сил Бахытжан Самиева считает, что женщины зачастую не решаются попросить о помощи. Поэтому обратилась к полицейским с просьбой ориентировать участковых инспекторов на более внимательное отношение к проблемным семьям.

С начала года в регионе зарегистрировали 43 факта правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. О том, как стражи порядка помогают направить жертв бытового насилия в кризисный центр, где вместе с детьми женщины получают временную моральную и материальную поддержку, — рассказала председатель центра поддержки женщин Алина Орлова.

Алина Орлова, председатель ОО «Центр поддержки женщин», член КСО при ДП СКО:

— Разрабатывается большая программа по работе с агрессором. Будут проводиться репетиционные программы против агрессоров бытового насилия. В общем, ситуация должна измениться в позитивном направлении. Да, в последнее время, действительно, в нашей области активизировалась работа участковых инспекторов по профилактике бытового насилия.

Безвольный выпас домашних животных — этот вопрос тоже стоял на повестке дня. Эффективный результат здесь дают новые правила. Они позволяют привлекать к ответственности владельцев бродячих животных. Нельзя не отметить и тот факт, что число краж скота снизилось с 60 до 25. Говорили также и о необходимости улучшить условия для нахождения граждан в приемнике-распределителе.

Жасулан Ахметов, председатель Консультативно-совещательного органа при ДП СКО

— Приемник-распределитель для бродяг, конечно, маловат. Площадей не хватает, люди на двухярусных кроватях спят. Поэтому мы рекомендовали обратиться в исполнительные органы для обеспечения возможности расширения площадей приемника-распределителя.

Завершая обсуждения, члены КСО проголосовали за ряд рекомендаций в адрес полицейских.

Анастасия Остертак