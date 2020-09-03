«Сердце, в котором умещается степь»

За пятьдесят лет своего творчества участник Великой Отечественной войны Жубан Молдагалиев написал немало лирических стихотворений и поэм. Среди них «Песнь о песне», «Орлиная степь», «Сель», «Я — казах». Последняя вышла в 1964-м году. Произведение актуально и по сей день. В нём автор рассказывает о судьбе родного народа, о его трудностях в советское время.

Нургуль Окашева, заместитель редактора газеты «Солтүстік Қазақстан»:

— В этой поэме автор очень хорошо показал свою любовь к родному народу, переживал вместе с ними и с огромным желанием хотел помочь преодолеть все трудности и невзгоды.

Жубан Молдагалиев проявил себя и в переводческой деятельности. Работал с произведениями Пушкина, Лермонтова и многих других. На многие языки народов СНГ переведены и его сборники. Некоторые вышли в свет на английском, немецком, арабском, испанском, польском, монгольском, французском, венгерском и других языках.

Нургуль Окашева, заместитель редактора газеты «Солтүстік Қазақстан»:

— Все стихотворения и поэмы написаны на патриотическую тему. Есть и такие, которые воспевают судьбу и мудрость народа.

За поэмы «Орлиная степь» и «Сель» поэт получил государственную премию СССР, а книгу «Разбивший оковы» отметили государственной премией имени Абая.

Алишер Ашимов