Из-за коррупции подчиненного уволился замакима СКО

Новости МТРК

22:11 3 Сентября 2020

От занимаемых должностей освободили заместителя акима области Антона Федяева и главу Акжарского района Ербатыра Мадьярова. Они понесли персональную ответственность за коррупционные преступления своих подчиненных. Это решение, согласованное с Администрацией Президента, Кумар Аксакалов озвучил на ежегодном заседании межведомственной комиссии по противодействию коррупции.

В нем традиционно участвовали руководители различных управлений, через онлайн-связь выступить или дать ответное слово могли акимы районов. Стороны обсудили приоритетные направления противодействия коррупции, которые президент страны озвучил в конце августа на совещании, посвященном этому вопросу.

Кроме того, на заседании подробно обсудили правонарушения в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог. На их содержание каждый год в стране, в том числе и нашем регионе, выделяются миллиарды тенге.

 

 

Дарья Пышмынцева

Читайте также

18 жилых квартир за 3 года присвоили незаконно сотрудники горакимата
Доступность и качество — главные стратегические направления развития образования
В августе государство изменило размер соцвыплат
В Северном Казахстане с начала 2020-го изъяли 4 участка земли
Североказахстанцы задолжали государству штрафов на сумму более Т300 млн
Двум водителям за перегруз в СКО выписали солидные штрафы
Остановки в Петропавловске оснастят схемами маршрутов общественного транспорта
Активисты Петропавловска провели экофестиваль-соревнование «Clear fest»
На заводе им.Кирова впервые выпустили партию компьютеров для школьников СКО
Продолжается благоустройство улицы Потанина, в мкр-не Подгоры
Новый праздник появится в Казахстане
Детские сады в Петропавловске возобновляют работу