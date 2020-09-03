Из-за коррупции подчиненного уволился замакима СКО

От занимаемых должностей освободили заместителя акима области Антона Федяева и главу Акжарского района Ербатыра Мадьярова. Они понесли персональную ответственность за коррупционные преступления своих подчиненных. Это решение, согласованное с Администрацией Президента, Кумар Аксакалов озвучил на ежегодном заседании межведомственной комиссии по противодействию коррупции.

В нем традиционно участвовали руководители различных управлений, через онлайн-связь выступить или дать ответное слово могли акимы районов. Стороны обсудили приоритетные направления противодействия коррупции, которые президент страны озвучил в конце августа на совещании, посвященном этому вопросу.

Кроме того, на заседании подробно обсудили правонарушения в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог. На их содержание каждый год в стране, в том числе и нашем регионе, выделяются миллиарды тенге.

Дарья Пышмынцева