Электронные табло на остановках Петропавловска работают со сбоями

Удобные, простые в применении, современные. Хотелось бы так говорить об автобусах, но, речь пойдет не про них. Ведь путь из точки «А» в «Б» — это не только транспорт, но и его ожидание, которое в идеале тоже должно быть комфортным.

В 2017-м в Петропавловске появились горячо любимые вандалами стеклянные остановки, на год позже к некоторым из них добавили 30 электронных табло. Нововведения, очевидно, не самые бюджетные как в установке, так и в обслуживании. К минусам вернемся чуть позже, а пока — о плюсах.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Резонный вопрос: насколько такие электронные табло на остановочных павильонах эффективны? Давайте начнем с самых простых функций: с их помощью при необходимости петропавловцы могут узнать время. Если сравнивать его с главным городом страны, расхождения есть, буквально в одну-две минуты, что не критично. Также с помощью табло можно посмотреть температуру. Здесь разница ощутимее. Сейчас оно показывает 36 градусов, на улице только 26. Но, главное, конечно же, это время ожидания маршрутов. Давайте выберем любой. Вот 22-й нам нужно будет ждать, буквально 2 минуты, засечем на смартфоне время. Подождем и узнаем, насколько правильно табло его показывает.

22-й приехал ровно через 2 минуты, точность GPS-маячков в автобусах, сопряженных с табло, не подвела. Жаль, что последние иногда-таки подводят. Это остановка на противоположной улице, и здесь «чудо техники», если верить надписи на нем, потеряло связь с сервером. При этом дату, время и температуру воздуха табло продолжает показывать. По его данным, в первой половине дня 2-го сентября в Петропавловке он нагрелся до 40 градусов — почти южный показатель.

Петропавловцы:

— Сама я не пользуюсь, но красиво, мне нравится, едешь в машине, красиво смотрится.

— Езжу редко, на телефоне приложение не скачано, так пришел, посмотрел, удобно. Табло удобнее.

— То работает, то не работает. Лучше бы, конечно, работало, особенно, в вечернее время.

По словам представителей обслуживающей компании, электронные табло — довольно капризные в работе агрегаты.

Александр Список, представитель компании:

— Естественно, температурные условия влияют на эксплуатацию данных приборов. Они, в принципе, рассчитаны на наши климатические условия. Вот в прошлом году проблемы были, мы их в текущем моменте исправили, там нужно было подогревать аккумуляторные батареи. Затруднен обмен по гарантии некоторых комплектующих с России. Они брались там, и связи с этой обстановкой, карантин и.т.д. и поставки сложные. Но мы этот вопрос решаем. А также есть проблемы с нашим программным обеспечением, которое здесь используется.

Поработали два года и уже требуют ремонта. Табло изначально оказались некачественными.

Александр Список, представитель ТОО:

— Какая-то часть комплектующий была просто с заводским браком. Они пришли уже не исправные, там время ожидание было месяц — два, чтобы все это быстро, оперативно сделать. Какую-то часть мы здесь своими силами ремонтировали, снимали, пытались через местные мастерские. Порядка 10, наверное, не работают, либо работают не стабильно, плюс все те 20, которые работают они, тоже периодически имеют сбои.

Нужна ли местному бюджету такая дополнительная нагрузка, которая не дает ожидаемого результата? Этот вопрос остается пока открытым.

Дарья Пышмынцева