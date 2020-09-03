Доступность и качество — главные стратегические направления развития образования

Первый после мамы — учитель, который встречается детям на их жизненном пути. Так говорят о воспитателях дошкольных организаций. Светлана Синицких — одна из опытных специалистов в этой сфере. На протяжении 30 лет учит малышей читать, писать и считать.

Ведь без этих навыков попасть в первый класс ребятишкам сегодня нелегко. О дошкольном образовании говорил в своем Послании Президент страны. Касым-Жомарт Токаев поставил новую задачу — решить проблему всестороннего развития ребенка до поступления в школу.

Светлана Синицких, педагог высшей квалификационной категории яслей-сада «Гулливер»:

— Поддерживаю слова Президента о решении проблемы всестороннего развития детей до поступления в школу. Сегодня дошкольное образование должно выполнить ключевые общественные задачи по воспитанию, обучению и развитию детей.

Нехватка мест в детские сады является одной из проблем, с которыми чаще всего сталкиваются родители. По словам Президента, строительством только государственных дошкольных учреждений эту задачу не решить.

Нужно привлечь частный бизнес, найти новые формы поддержки. Всё это путем ваучерного механизма финансирования. То есть, родители смогут выбрать любой детский сад или школу, и расплатиться чеком от государства.

Касым-Жомарт Токаев. президент Республики Казахстан:

— Ставлю задачу к 2021 году обеспечить 100-процентный охват детей до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением.

Доступность и качество — это стратегические направления развития образования. В Послании Главы государства можно выделить 3 фактора, которые это подтверждают. Первый -это дистанционное образование.

Перед тем как все учебные организации перешли на «удалёнку», педагогам пришлось немало потрудиться. Они проходили курсы, осваивали навыки компьютерной грамотности. О зарплате учителей в послании тоже упомянули .

Ерлан Накен, учитель истории и географии средней школы №21:

— Повышение заработанной платы. С января 2021 года зарплата педагогов повысится еще на 25%. Уже сейчас педагоги нашей области могут повысить свою зарплату, пройдя квалификационную аттестацию педагогов и получать ту или иную добавку за свои категории.

Третий фактор — формирование успешной личности. Для этого в школах и вузах внедрят новый предмет «Основы предпринимательской деятельности».

Жанель Бисенбаева