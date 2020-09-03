Члены общественного горсовета намерены обратиться в Минэнерго

Изменение тарифов на электроэнергию с 15 августа этого года монополисты объясняют необходимостью модернизировать теплоцентрали и гидроэлектростанции. Повышение цены на электричество ощутят все, для населения затраты увеличились на 5 %, для юридических лиц — на 7%, на 18% — для бюджетных организаций.

Мурат Куанышев, заместитель руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по СКО:

— ТОО «Севказэнергосбыт» представило заявку о повышении тарифа в среднем на 12%, ранее было 14,21, просили 15.89 тенге с 1 августа 2020 года. В ходе рассмотрения данной заявки департаментом было выдано заключение о повышения тарифа в среднем на 8%.

Но члены общественного совета с этим несогласны. Тем более, в декабре 2018-го в профильном министерстве ввели мораторий на повышение цены за электроэнергию сроком на 7 лет.

Жасулан Ахметов, член общественного совета г.Петропавловска:

— У разных электропроизводителей разные тарифы, в среднем по республике получается 16%. В начале 2020- года тариф подняли на 14,5%, теперь ещё 16%. Мы не знаем, каким образом будут складываться цены на теплоэнергию, товары, продукты.

По словам участников заседания, на Петропавловской теплоэлектроцентрали производят на 40% больше энергии, чем её требуется для региона, остальное идёт за пределы области.

Александр Казанцев, член общественного совета г.Петропавловска:

— На ТЭЦ-2 регулярно проводится модернизация в объёме не менее 800 млн тенге, это из их отчётов. Более 70% технологического оборудования обновилось за последние годы, и ТЭЦ-2 выдаёт сверхпотребляемые областью более миллиарда кВт-ч, которые продаются за пределы области. В период пандемии многие страны заморозили рост тарифов и многие ввели социальные программы для помощи и поддержки населения и юридических лиц. У нас всё наоборот.

Обсудили и приняли решение. Члены общественного совета планируют составить протокол о необоснованном повышении тарифа и отправить его на дополнительное рассмотрение в министерство энергетики.

Айгерим Муканова