1 декабря завершится переход телеканалов РК в цифровой формат

Новости МТРК

21:28 3 Сентября 2020

Аналоговое против цифрового. В первом случае у многих североказахстанцев стояла дилемма: смотреть доступные каналы в низком качестве или же покупать спутниковые тарелки. Особенно это касается жителей отдельных сёл, в которых, чтобы посмотреть новости или любимую передачу по телевизору, нужно быть находчивым.

Картина малоприятная. Но в конце этого года она станет гораздо лучше в прямом смысле слова. Отечественные телеканалы начнут транслироваться в цифровом формате. Плюсов цифрового вещания много: не будет помех и потерь, вместо них — качественное изображение.

Еркин Макенов, и.о. директора Северо-Казахстанской областной дирекции телерадиовещания: 

— Техническую реализацию мероприятий по переходу на цифровое эфирное телевещание осуществляет национальный оператор АО «Казахтелерадио». В СК была проделана большая работа. По области были построены и модернизированы 42 радиотелевышки. 

Сейчас в СК бесплатно доступны для просмотра 11 отечественных телеканалов. В областном центре их — 26. Наш «Муниципальный телерадиоканал» работает в цифровом формате уже несколько лет. Пока только в Петропавловске и в нескольких близлежащих районах.

С декабря, когда в регионе полностью перейдут на цифровое вещание, МТРК станет доступен в доме каждого североказахстанца. Для подключения к диджитал- формату телевизор должен поддерживать стандарт «DVB -T2», а если такой отсутствует, то нужно лишь докупить дополнительный ресивер. Продаётся он в любом магазине бытовой техники или на рынке.

Еркин Макенов, и.о. директора Северо-Казахстанской областной дирекции телерадиовещания: 

— Для нашей области актуален вопрос, связанный с населёнными пунктами, которые находятся в приграничной зоне с РФ. Наши соседи уже перешли на цифровое эфирное телевещание. Наши жители, к сожалению, до сегодняшнего дня не могли полноценно смотреть местное ТВ. С переходом в цифровое эфирное вещание эта возможность появится. Все населённые пункты имеют возможность смотреть до 11 каналов.

Североказахстанцы почувствуют все прелести этой технологии одними из первых в стране. Охват составит 698 населённых пунктов. Это почти 98% населения области.

 

 

Абай Альжанов

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