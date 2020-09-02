В Казахстане реализуют госпрограмму «Старшие сеньоры»

Неля Петрова всю свою жизнь проработала поваром. В 94-м году решила открыть своё придорожное кафе возле города Мамлютки. Несмотря на тяжёлые времена, бизнес набирал обороты. Женщина решила расшириться и перевезти его в Петропавловск.

Дела и здесь пошли в гору, — рассказывает хозяйка кафе. В прошлом году провели рембрендинг, недавно пригласили эксперта для продвижения бизнеса. Для этого подали заявку в палату предпринимателей.

Неля Петрова, предприниматель:

— Это ведь здорово, новые технологии, надо идти в ногу со временем. Я пожилой человек, но всё равно пытаюсь что-нибудь придумать.

А помогает им маркетолог из Алматы Асет Мурзабаев. К работе приступил сразу по приезде. Находится здесь уже неделю и за это время внес ряд изменений.

Асет Мурзабаев, маркетолог, г.Алматы:

— За этот период мы сделали достаточно много. Данное кафе не имело никакой рекламы, всё держалось на «сарафаном радио». Персонал и администрация здесь пожилого возраста и они не совсем разбираются в новых технологиях. В плане доставки я поменял меню, то есть я его сузил, чтобы людям было удобнее заказывать. Там есть борщи, пирожки, которые не выгодно доставлять.

Меню заведения эксперт изучил от А до Я. Конечно же, добавил новинки и поделился ими в социальных сетях. Программа «Старшие сеньоры» доступна для представителей малого и среднего бизнеса, ежегодный доход которых не менее пяти тысяч МРП. Чтобы стать участником, нужно подать свою заявку в палату предпринимателей «Атамекен» и предоставить необходимые документы.

Айдос Ебжанов, эксперт отдела нефинансовой поддержки предпринимательства НПП «Атамекен»:

— Документы декларации нужны и свидетельство ИП». Предприниматель выбирает эксперта, и в течение двух недель он приезжает на предприятие с 10-дневной миссией. Предприятие только открылось, никто его не знает. Они приглашают эксперта, и он занимается раскруткой предприятия. Это очень хорошая миссия для предпринимателей.

Зарплату эксперту выплачивает государство, предприниматель берёт на себя расходы на проживание и питание. Раньше специалистов приглашали из зарубежья, но пандемия внесла свои коррективы, и теперь этим занимаются отечественные профессионалы. В скором времени в СКО реализуют ещё два таких проекта.

Айгерим Муканова