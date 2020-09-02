В этом году в селе Смирново отремонтировали школу, больницу

В этом году в Аккайынском районе произошли масштабные перемены в лучшую сторону. В селе Смирново отремонтировали школу, больницу, установили новые игровые площадки, спортивные тренажеры. Надо сказать, район заметно преобразился и приобрел современный облик. Там во вторник побывал глава региона Кумар Аксакалов.

Он посетил социально значимые объекты, проверил качество выполненных работ подрядчиков, а ещё встретился с местными жителями и аграриями. Подробности далее. Это Аккайынская районная больница. В последний раз капитальный ремонт здесь делали около 20 лет назад.

В 2020-ом средства, наконец, нашли и провели необходимые работы. Выделили чуть больше 82 миллионов тенге. По словам главного врача, подрядчики добросовестно выполнили свои обязательства. Сроки не срывали, ремонт закончили вовремя.

Мамадияр Байгулов, главный врач аккайынской районной больницы:

— Сделали хирургическое отделение, гинекологическое. Как видите, отремонтировали приемный покой с соблюдением всех международных норм. По трем системам она делится.

Работы начали в июне, полностью заменили окна, двери, поменяли электрооборудование и сделали вытяжку, которая сейчас, кстати, играет важную роль.

Кумар Аксакалов, аким северо-казахстанской области:

— Это одна из мер безопасности , которая должна быть в каждой больнице. Вытяжка должна быть желательно в каждой палате. К этому мы должны прийти.

Вместе с мониторинговой группой Кумар Аксакалов проверил качество ремонта в детском саду, в котором 1 сентября встречали детей из дежурных групп. На его капремонт выделили порядка 22 миллионов тенге. Здание не обновлялось примерно 30 лет, и только в прошлом году здесь приступили к первым работам.

Как и в местной больнице поставили новые окна, двери, привели в порядок пол. Для безопасности детей установили санитайзеры и кварцевые лампы. После этого Кумар Аксакалов встретился с местными жителями, узнал о проблемах. Самая наболевшая — это качество дорог.

Необходимо запретить въезд большегрузов в населенные пункты, чтобы сохранить асфальтное покрытие. А то не успевают положить новый асфальт, как уже на следующий год его снова нужно восстанавливать. Аким области призвал членов мониторинговой группы быть активными и сообщать обо всех нарушениях.

Кумар Аксакалов, аким северо-казахстанской области:

— Если мы на этом стенде укажем, кто эту дорогу исполнил и принял, то жители смогут узнать подробную информацию, звонить, интересоваться.

Село Власовка Аккайынского района входит в число перспективных. Летом в местной школе провели капитальный ремонт. Учащиеся дежурных классов уже оценили все изменения. В учебном заведении 108 детей и 21 учитель. Средняя зарплата педагогов — около 200 тысяч тенге.

Кумар Аксакалов, аким северо-казахстанской области:

— С января следующего года на 25% произойдет повышение. Это существенная прибавка. Президент страны поставил задачу, чтобы зарплата учителей и врачей была в 2 раза выше, чем в среднем по стране.

В прошлом году в село протянули водопровод протяженностью почти в 10 километров. Установили 38 колонок и столько же гидрантов, открыли насосную станцию. Все это дало возможность жителям 250 домов подключиться к центральному водоснабжению.

Марина Полтавец, председатель совета ветеранов:

— У нас воду на час давали. Когда подключили,мы провели воду, купили машинку-автомат. Я даже не знала, с какой стороны к ней подходить. В 8 утра звоню соседке и говорю, что все уже постирала. Люди кабинки душевые ставят.

В селе Киялы запустили новый элеватор. Инвестировали в проект 1,5 миллиарда тенге. Открытие таких объектов повлияет на скорость загрузки и отгрузки зерна. В отличие от старых элеваторов, весь процесс будет полностью автоматизирован, да и затраты на хранение там были вдвое выше, чем на новом.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Следил за реализацией проекта. Были вопросы, все они решались. Хорошо, что новое производство на карте нашей области появилось. Это радует.

Позже Кумар Аксакалов проконтролировал ход уборочной кампании на полях сельскохозяйственной опытной станции. Засеяли здесь больше 10 тысяч гектаров зерна, плюс сою, лён, чечевицу и горох. А для увеличения урожая и повышения качества применяют современные технологии.

По словам акима, цифровизацию нужно внедрять не только в сфере образования и здравоохранения, но и в сельском хозяйстве. Сейчас для этого есть все условия. Например, использование квадрокоптеров помогает аграриям ухаживать за своей территорией.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Нам не надо ходить и что-то подсчитывать. Мы можем ссылаться на отчетность по статистике. Дрон полетел, посчитал. Видовая урожайность-вершина айсберга. Вся работа, которая проводилась, все сохранено и все показать можно.

Если же нарушения будут фиксироваться из года в год, то можно будет говорить о полном изъятии земель,отметил Кумар Аксакалов.