В Булаевской школе — гимназии им .Б.Баяна пользуются биокотлом

Булаевскую школу-гимназию им.Батыр Баяна построили 47 лет назад еще при Советском Союзе. С тех пор в учебном заведении не было капитального ремонта. До этого года. Летом здесь полностью заменили систему отопления, поставили новые окна, а двумя годами ранее установили котёл на биотопливе. Теперь детям и педагогам не страшны никакие морозы.

Преподаватели школы им. Б.Баяна:

— С установлением котла в нашей школе стало теплее. Не стали переживать, что в течение зимы могут быть перебои с теплом.

— В этом году повезло. Нам поменяли окна, сменили отопление. Теперь наши дети будут в комфорте, уюте, тепле.

— 2 года школа отапливается биотопливом, и сказать честно, зимой здесь очень тепло. Даже когда на улице -30, ученики ходят налегке. Все довольны.

Новый биокотёл польского производства расходует экологически чистое топливо — льняную солому. В год на его содержание уходит чуть больше 300 тонн, что очень выгодно. Когда котельная работала на угле, расходы на обогрев здания составляли 9 миллионов тенге. Это за 1 отопительный сезон. Сейчас затраты сократились на 35%.

Юрий Терехов, директор школы-гимназии им.Батыр Баяна, район М.Жумабаева:

— В школе стало заметно теплее, потому что не происходит падение температур при зачистке котлов. Учитывая опыт предыдущих лет, претензий у нас нет. Чем хорошо, за счёт теплообменника стоит постоянная температура.

Получают знания в школе-гимназии им. Батыра Баяна 370 учащихся. Работает здесь и мини-центр, в котором обучаются больше 40 детей.

Алена Хан