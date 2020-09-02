В ближайшие годы Казахстан ждут колоссальные перемены

Новая модель госуправления. В своем послании президент чётко дал понять: нынешняя её система устарела и требует перезагрузки. Местные исполнительные органы должны стать ближе к народу и получить самостоятельность, точнее, сами принимать взвешенные решения, нести за них ответственность, а не ждать указаний сверху. А еще глава государства предложил проводить прямые выборы акимов аулов и увеличить финансовые вливания в сельские округа и моногорода.

Рашид Надиров, председатель областного Совета общественного согласия:

— Очень важный вопрос — поднятие моногородов. У нас это Сергеевка, Мамлютка и т.д. Они сейчас у нас находятся в плачевном состоянии. Надо, действительно, обратить внимание на проблему и рассмотреть вопрос о финансировании моногородов.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Кстати, о финансировании. Президент поручил выделить 150 миллиардов тенге на оставшийся год для выплат надбавок тем, кто продолжает противостоять ударам пандемии. Речь идёт о медработниках. За первое полугодие североказахстанским врачам средства выдали в полном объёме. Проблем с этим не возникло.

Но есть другие недочеты в этой сфере, и изменения, которые в ней скоро произойдут, будут как нельзя кстати, отмечает Юрий Белоног. В регионе наблюдается дефицит врачей узкого профиля, а медицинское оборудование во многих больницах и поликлиниках оставляет желать лучшего. Особенно это касается отдаленных районов.

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:

— Хочется верить, что после того, как президент обратил внимание на эту проблему, наше министерство здравоохранения начнет мероприятия по подготовке врачей на системной основе с изучением потребностей в регионах. Президент обратил внимание на то, что все медорганизации должны оснащаться оборудованием. Я вижу это так: должны быть минимальные стандарты оснащения медучреждений в зависимости от ее территориального уровня и задач, которые она решает.

Такая реформация позволит попутно решить и другую задачу — увеличить продолжительность жизни казахстанцев до 75 лет. Об этом президент тоже говорил. Важно, чтобы медицина в стране стала мобильной и доступной каждому.

Абай Альжанов