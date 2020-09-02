Свыше 1 млн сеголеток карпа выпустили в Сергеевское и Петропавловское водохранилища

Прежде чем попасть в акваторию Сергеевского и Петропавловского водохранилищ, сеголетки карпа проходят большой путь. На первом этапе специалисты заготавливают икринки. Для этого в рыбопитомнике разводят маточное поголовье. После оплодотворения им предстоит семидневная инкубация. Далее уход, подкормка, непрерывная подача кислорода в пруды. Омирсерик Кошанов трудится здесь и днем, и ночью.

Омирсерик Кошанов, инженер, гидротехник Петропавловского рыбопитомника:

— Приходя на работу мы должны кормить карпов в прудах, непосредственно ухаживать за ними, охрана должна соблюдаться.

Едва проклюнувшиеся из икринок личинки карпа загружают в специальную ёмкость. Вес каждой сейчас 13 граммов, а всего их здесь больше миллиона. Уже сегодня они попадут в открытые водоёмы.

Ержан Джумабаев, директор Петропавловского рыбопитомника:

— Мы начинаем зарыбление Сергееского водохранилища. 600 тыс — в Сергеевское и где-то 560 -в Петропавловское водохранилище. Мы откармливали где-то 3,5 месяца.

Всего на зарыбление водоёмов региона из республиканского бюджета в этом году Петропавловскому рыбопитомнику выделили больше 40 млн тенге.

Жанель Бисенбаева