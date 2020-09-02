Синоптики: В сентябре ожидаются дожди и заморозки

Североказахстанцы:

— Думаю, в сентябре будет солнечно. В основном хочется, чтобы каждый год сентябрь был теплым. Потому что, есть еще очень много дел, которые нужно успеть сделать до зимы.

— Мне нравится, когда осенью теплая погода. Надеюсь, что в этом году она будет, как летом.

Сентябрь с первых дней радует североказахстанцев теплыми деньками. Столбик термометра достигает отметки 30 градусов. Но, к сожалению, такая погода будет стоять недолго. Резко континентальный климат даст о себе знать. В начале первой декады температура воздуха пойдет на спад: ночью она будет достигать до 2-7 градусов, днем — до 10-15 тепла.

Файруза Билалова, инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В начале второй декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до 1-6 градусов, днем — до 10-15. В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от 0-5 градусов, на севере заморозки от -3 до +3-8.

А еще в сентябре синоптики прогнозируют усиление ветра и дожди. Количество осадков за месяц ожидается больше нормы, а она составляет 25-44 мм.

Алишер Ашимов, корреспондент:

— И немного из истории. Самым жарким сентябрь был в 2003-м году. Столбики термометра поднялись до 34-х градусов. А самым холодным — в 1955-м. Тогда температура опустилась до минуса 6-ти .

Алишер Ашимов