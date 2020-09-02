Как ведется мониторинг закупа компьютерной техники в СК

Для онлайн — обучения потребность в электронной технике составила почти 12 тысяч единиц, наибольшее количество из которых приходится на ноутбуки. Спрос формировался на основе мнения родителей. Порядка 2 тысяч компьютеров заказали на заводе имени Кирова, почти все они доставлены в учебные заведения.

7 сентября ожидается поставка планшетов от компании «КазИнтерСервис», а ноутбуки подвезут в середине этого месяца, рассказала на брифинге заместитель руководителя управления образования Айгуль Хасенова. Все характеристики техники соответствуют стандартам, при закупках удалось сэкономить 124 миллиона тенге.

Эти деньги могут пойти на приобретение дополнительных техсредств или же их вернут в госбюджет. В области создали специальную группу, которая держит на контроле всю процедуру закупок. В неё вошли и родители учащихся. Как только онлайн-обучение завершится, оборудование вернут в школы.

Айгуль Хасенова, заместитель руководителя управления образования СКО:

— Родитель или опекун несёт ответственность за текст почтовых сообщений, за всю информацию. На компьютерах не должны содержаться порочащие и личные материалы. Всё должно использоваться только для дистанционного обучения.

Дарья Пышмынцева