В воинской части 6637 наградили более 100 защитников Отечества

Служить примером новому поколению, защищать мирный труд казахстанцев. Всему этому учит бойцов Тимур Мухамедмалик. Молодой командир отделения 2 стрелкой роты объясняет все тонкости военного дела. Делится тем, что знает сам. В его подчинении 6 человек. И все они показывают лучшие результаты.

Тимур Мухамедмалик- командир отделения 2 стрелкой роты в/ч 6637 Национальной гвардии РК

— Обучаю и воспитываю солдат. В отделении у меня 6 человек. С ними занимаюсь строевой подготовкой, огневой подготовкой.

В честь 25- летия основного закона страны Тимур Мухамедмалик, как и еще более 100 самоотверженных и смелых защитников родины получили свои заслуженные грамоты.

Кенжеболат Балтабаев-заместитель командира воинской части 6637 Национальной гвардии РК

— Накануне празднования 25-летия годовщины со дня принятия основного закона Коституции РК сегодня правами МВД, главнокомандующего НГ, командующей регионального командования «Орталык», также приказами акима СКО, акима города и другими органами были поощрены более 100 военнослужающих.

Они с честью и достоинством выполняют служебно-боевые задачи. Надежно стоят на страже правопорядка. Сегодня в воинской части 6637 насчитывается более 400 военнообязанных. Ежедневно на охрану общественного порядка на улицы города выходят 150 нацгвардейцев.

Жанель Бисенбаева