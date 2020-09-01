В воинской части 6637 наградили более 100 защитников Отечества

Служить примером новому поколению, защищать мирный труд казахстанцев. Всему этому учит бойцов Тимур Мухамедмалик. Молодой командир отделения 2 стрелкой роты объясняет все тонкости военного дела. Делится тем, что знает сам. В его подчинении 6 человек. И все они показывают лучшие результаты.
Тимур Мухамедмалик- командир отделения 2 стрелкой роты в/ч 6637 Национальной гвардии РК
— Обучаю и воспитываю солдат. В отделении у меня 6 человек. С ними занимаюсь строевой подготовкой, огневой подготовкой.
В честь 25- летия основного закона страны Тимур Мухамедмалик, как и еще более 100 самоотверженных и смелых защитников родины получили свои заслуженные грамоты.
Кенжеболат Балтабаев-заместитель командира воинской части 6637 Национальной гвардии РК
— Накануне празднования 25-летия годовщины со дня принятия основного закона Коституции РК сегодня правами МВД, главнокомандующего НГ, командующей регионального командования «Орталык», также приказами акима СКО, акима города и другими органами были поощрены более 100 военнослужающих.
Они с честью и достоинством выполняют служебно-боевые задачи. Надежно стоят на страже правопорядка. Сегодня в воинской части 6637 насчитывается более 400 военнообязанных. Ежедневно на охрану общественного порядка на улицы города выходят 150 нацгвардейцев.
Жанель Бисенбаева