В СКО работают участники экспедиции «Сакральный Казахстан»

Культура

20:43 1 Сентября 2020

В составе экспедиции ученые, краеведы, картографы и этнографы. За три недели они посетят объекты историко-культурного наследия области. Среди них — резиденция Абылай Хана, место захоронения Ногайбай бия, а также мавзолей Кульсары батыра.

По словам руководителя научно-исследовательского центра «Киелі Қазақстан» Батырхана Жумабаева, это место способно исцелить физические и душевные недуги. Именно поэтому в мавзолей Кульсары стекаются паломники со всего Казахстана и не только.

Батырхан Жумабаев — руководитель научно-исследовательского центра «Киелі Қазақстан», г. Нур-Султан

— Оттуда местные смотрители- шыракшы. Мы с ними держим связь. Они говорят, что это место посещают, и не только граждане Казахстана, а также из зарубежных стран. Завершится это в Костанайской области. У нас там пройдет круглый стол. Там будут краеведы всех четырех регионов. И будем следовать уже новизне данного проекта. Где-то улучшение каких-то объектов. 

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