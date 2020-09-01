В СКО 5 тысяч медицинских работников получили надбавки к зарплате

Олжас Есенеев, заместитель главного врача многопрофильной городской больницы:

— Провизорный стационар относится ко второй категории риска заражением COVID-19. Надбавки за работы в провизорном центре составляют 425 тысяч. С марта месяца абсолютно все сотрудники, которые были причастны к терапии и лечению больных, не исключающих коронавирус, все у нас ежемесячно получают финансовые надбавки.

К сожалению, соблюдение правил взаимодействия с пациентами во время пандемии, постоянная обработка всех рабочих инструментов и поверхностей, использование защитных костюмов не дают сотрудникам медицинских учреждений 100% -й гарантии на то, что они останутся здоровы. В летние месяцы, во время наплыва пациентов вирус «ударил» и по медперсоналу.

Олжас Есенеев, заместитель главного врача многопрофильной городской больницы:

— У нас, конечно, тоже не удалось этого избежать. Потому что пандемия охватывает широкие слои населения, и цепочку прервать было тяжело. У нас 9 медработников заболели, все они получили выплаты, компенсации в размере 2 млн.

Всего в регионе, начиная с марта, надбавки за риски заражения COVID-19 получили 5 тысяч медицинских работников. Половина из них — это врачи, а также средний и младший персонал провизорных стационаров, специалисты санавиации, врачи и фельдшеры скорой помощи, больниц и поликлиник.

Дарья Пышмынцева