В школах прозвенел первый звонок

Алишер Ашимов, корреспондент

— Вот и наступило долгожданное 1 сентября для первоклашек. К сожалению, в этом году они не стоят на торжественной линейке и не читают стишки. Вместе с первым школьным звонком сейчас у них идет первый классный час.

Это первоклассники средней школы №23. Красивые и нарядные. Сейчас они сидят на своем первом уроке, который ведет их первый учитель. Сегодня классные часы посвящены знаменательной дате — 25-летию главного закона страны.

Инна Кладинова, учитель начальных классов СШ №23 г. Петропавловска

— Первое сентября, первый школьный звонок для каждого ребенка -запоминающееся событие. Конечно, все рады работать в школе. Детям интересно сидеть за партой, узнавать новые знания, найти себе друзей.

Пока дети пытаются грызть гранит науки, родители с трепетом в душе ожидают их в школьном дворе. Сегодня для них тоже 1 сентября. Впереди им предстоит заново провести еще раз незабываемые 11 лет в школе, только теперь вместе со своими детьми.

Вместе с ними они переживут радости и невзгоды, будут посещать родительские собрания и гордиться первыми достижениями своего ребенка.

Умит Шогжанова

— Поздравляю всех родителей, учителей, детей с Днем знаний! Сегодня мой внук идет в первый класс. Для него это волнительный момент. Желаю ему крепкого здоровья, счастья, найти верных друзей и, конечно же, удачи в учебе.

Между тем, в школе полностью готовы к учебному процессу. Соблюдены все санитарные требования: дистанция, наличие санитайзеров и дезинфицирующих ковриков, кварцевание. Также для каждой дежурной группы организованы дополнительные входы и выходы.

Надежда Подлужная, заместитель директора СШ №23 г. Петропавловска

— Поздравляю всех учащихся, родителей, коллег с Днем знаний! Желаю крепкого здоровья, творческих успехов и терпения.

В этом году в первый класс 23-й школы приняли 126 детей с русским языком обучения и 18 — с казахским. Всего здесь сформировали 44 дежурные группы, в каждой — от 10 до 15 учащихся. В целом в регионе будут работать более 2 тысяч дежурных классов начального звена.

Алишер Ашимов