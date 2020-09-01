В Петропавловске открыли фронт-офис «Лиги волонтёров Казахстана»

Данный фонд существует уже 6 лет.

Сегодня там работают по многим направлениям: помогают приютам, малообеспеченным семьям, также проводят профилактическую работу. А еще занимаются реализацией проектов «Ашық Жүрек» и «Умiт». Сейчас в штабе около 150 человек. Это добровольцы от 16 до 25 лет.

Азат Мухамеджанов, руководитель молодежного ресурсного центра г. Петропавловска

— Они помогают просто людям. В этот сложный период пандемии большое количество людей заинтересовалось волонтерством. Они занимались на постоянной основе. Это были не только студенты, но и взрослые люди.

Алишер Ашимов