Политику президента страны поддерживают североказахстанцы

Один из самых важных тезисов послания президента страны- социальное благополучие граждан. В первую очередь, это касается строительства нового жилья. Сейчас для ипотечного кредитования жители могут воспользоваться услугами «Жилстройсбербанка».

Доступны такие программы как «Бақытты Отбасы», Ңұрлы Жер», «7-20-25», «5-10-20» и другие. Теперь для покупки жилья казахстанцы получат дополнительную опцию- заимствовать личные пенсионные накопления.

Райхан Абдрахманова, заместитель директора СКОФ АО «Жилстройсбербанк»

— Очень радует, что появляется возможность использования накоплений для участия в кредитовании, то есть 10-20 % которые необходимы, можно взять. Очень меня порадовало, что помимо госпрограмм, которые зачастую касались горожан, на сегодня будет охвачено сельское население. Потому что будут предоставляться субсидии через работодателей.

Конкуренция- двигатель прогресса. В своем послании президент заявил о создании агентства по защите и развитию конкуренции. По мнению Руслана Асаубаева, это приведет к открытости и прозрачности предприятий квазигосударственного сектора. В пример привел то, что зачастую монополистов необоснованно уличают в завышении цен и остаются при этом безнаказанными.

Руслан Асаубаев, руководитель НПО

— Сегодня у нас монополисты чувствуют себя безответственно. Слишком много на себя берут. С ними очень тяжело работать, у них нет открытости, на запросы они практически не отвечают. Необходимо рассмотреть их работу.

Одним словом, создание нового профильного ведомства позволит мониторить работу разных предприятий, организаций и учреждений. Навести там должный порядок, а еще привести к прозрачности их деятельности.

Абай Альжанов