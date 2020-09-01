«Казахстан в новой реальности: время действий»

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— 42 500. Эту выплату получили более 4,5 миллионов казахстанцев, временно оставшихся без дохода во время пандемии. На финансовую поддержку, которой может похвастаться далеко не каждое государство, понадобилось 450 миллиардов в отечественной валюте. Жителям страны помогали продуктами питания, предметами быта. Их получили более миллиона человек. Пандемия стала для Казахстана непростым испытанием, закалила его, а еще показала недостатки систем, которые копились годами.

Система государственного управления, зажатая «тисками коронавируса», как неповоротливая машина. Ломается часто, едет медленно, чинится долго. Это почувствовали казахстанцы на самых разных уровнях. Следующее, к чему необходимо прийти — осознание, что государство хочет и может работать быстро и эффективно.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Мною принято решение создать Агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением Президенту. Поручаю ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигоссектора. В этом году следует сократить их на 10%, а в следующем году — еще на 15%. Таким образом, задачу сокращения чиновников на 25% мы решим уже в 2021 году.

Отсюда и экономия средств, а еще, как следствие, повышение заработной платы оставшимся работникам. И, если здесь все более менее понятно, то с развитием экономики, опять же пандемия «ударила» по ней со всей силы, дела обстоят сложнее. Ее своеобразным «лекарством» на долгосрочную перспективу станет семиступенчатый курс, основные принципы которого вы видите на экране. Что он из себя представляет?

ГРАФИКА:

Новый экономический курс нашей страны должен базироваться на семи основных принципах:

1. Справедливое распределение благ и обязанностей

2. Ведущая роль частного предпринимательства

3. Честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей

4. Рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики

5. Развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа

6. «Озеленение» экономики, охрана окружающей среды

7. Принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Справедливое распределение благ и обязанностей. Они есть в каждом регионе. Перед югом и юго-востоком стоит задача раскрыть промышленный потенциал. Металлургическим гигантам страны необходимо разработать новое видение развития регионов. А тем, что имеют приграничное расположение, нужно активнее привлекать инвестиции.

Где инвестиции, там и бизнес. Конечно, некоторые его направления коронавирус сделал более «настороженными». Но, в это непростое время поможет государство.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— В порядке дополнительной помощи малому и среднему бизнесу поручаю обеспечить государственное субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики. Национальный Банк осуществляет специальную программу пополнения оборотных средств для МСБ в наиболее пострадавших секторах. Ранее предполагалось, что она завершит свое действие в этом году. В текущих кризисных условиях поручаю продлить действие данной программы до конца 2021 года, а также расширить ее охват.

Социальное благополучие граждан — главный приоритет. Самый сложный вопрос, который для многих казахстанцев годами остается открытым, — покупка собственного жилья. Сделать недосягаемое ближе помогают государственные программы, кроме того…

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— В рамках моего поручения был проработан вопрос использования населением части своих пенсионных накоплений. Это особенно актуально сейчас. Уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям. Поручаю Правительству совместно с Национальным Банком до конца текущего года принять все необходимые нормативно-правовые акты и провести подготовительную работу.

Собственная квартира или дом, где будет детский смех. Последнее — мечта и боль каждой 6-й казахстанской семьи. В 2021-м в нашей стране запустят специальную программу и увеличат количество квот по программе ЭКО в 7 раз. Еще одна хорошая новость, касается она не будущего года, а 2020-го, — стимулирующие надбавки медработникам. На эти цели выделят 150 млрд тенге.

В ближайшее время в Казахстане в сфере здравоохранения упор сделают на улучшение первичной медицинской помощи. Из долгосрочных планов, но уже в образовании, — «прокачка» дошкольного воспитания. К 2025-у охват им должен быть стопроцентным. Совсем не близкой к идеальной сегодня остается и правоохранительная система.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Считаю необходимым внедрить в Казахстане трехзвенную модель с четким разделением полномочий. Полиция должна выявлять преступления, устанавливать причастных лиц, собирать и закреплять улики. Прокурор обязан давать независимую оценку собранным доказательствам, пресекать нарушения прав граждан, не допускать вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинение в суде. Суд будет рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу.

Серьезные преобразования ждут структуру министерства внутренних дел. По поручению Президента его для повышения эффективности освободят от непрофильных задач. Кроме того, в Казахстане воссоздадут министерство по чрезвычайным ситуациям, которое упразднили 6 лет назад.

Дарья Пышымнцева, корреспондент:

— Некоторые законы и права. Тоже не самые сильные места Казахстана. После обнародования послания часть нормативно-правовых актов правительству предстоит пересмотреть, какие-то создать с ноля. К ним можно отнести закон «О защите животных», детей, впрочем как и взрослых, нужно оградить от кибербуллинга, также как и от физического насилия. Недопустимо оно и в отношении природы. По поручениям Касым-Жомарта Токаева парламент до конца 2020-го должен принять новый Экологический кодекс.

Дарья Пышмынцева