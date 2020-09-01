Футболисты «Кызылжара» одержали вторую победу в сезоне

В воскресенье на нейтральном поле в Алматы «орлы» встречались с актауским «Каспием». Поединок проходил при пустых зрительских трибунах. Однако, интерес к нему подогревало то, что команды- дебютанты Премьер-Лиги, и борьба за 3 очка была принципиальной.

Счёт в матче открыли игроки «Кызылжара» на 6 -й минуте. Мяч в сетку ворот отправил полузащитник Максим Драченко. Позже, как бы обе стороны ни старались искать счастья у ворот, первый гол так и остался единственным после окончания основного времени. 1:0 — итоговый результат этой игры. Сейчас подопечные Вячеслава Руснака поднялись на 1 строчку в турнирной таблице и занимают 8 место.

Абай Альжанов