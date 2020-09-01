Более 300 дисциплинарных взысканий за полгода получили госслужащие СКО

Каждый госслужащий должен быть порядочным, трудолюбивым, а главное, ответственным. Ведь по сути, от его трудолюбия зависит процветание и благосостояние страны. Потому госслужащие должны осознавать важность своей миссии и последствия, к которым может привести безалаберное отношение к делу. К примеру, за невыполнение прямых обязанностей.

Дархан Каримжан, главный специалист управления департамента Агентства по делам госслужбы РК по СКО

— Согласно закону «О государственной службе», госслужащие могут привлекаться к административному, уголовному и дисциплинарному взысканиям. По сравнению с анализом, который мы проверили за первое полугодие, число дисциплинарных взысканий за аналогичный период уменьшилось на 20%. Хочется сказать, что на 40% меньше стало этических нарушений.

Статистика показывает, что в регионе в 2,5 раза меньше стало и дисциплинарных дел в отношении госслужащих, которые были рассмотрены на заседаниях совета по этике.

Дархан Каримжан, главный специалист управления департамента Агентства по делам госслужбы РК по СКО

— Если госслужащий не согласен с дисциплинарным взысканием, то он может его обжаловать в суде как физическое лицо или обратиться в наш департамент, если он не согласен, и видит явное нарушение закона о госслужбе со стороны руководителя, который это взыскание предписал.

Какое наказание наложить госслужащим за их проступки — решают дисциплинарные комиссии. Они работают в каждом районе нашей области. В Кызылжарском — все дела сейчас рассматриваются в онлайн-режиме. Корректировки внес режим карантина. К примеру, по словам специалистов, с начала года к дисциплинарной ответственности привлекли 22 госслужащих.

Айсулу Сабитова, руководитель службы управления персоналом аппарата акима Кызылжарского района

— За последние 2 года в районе не имеется госслужащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение проступков, дискредитирующих госслужбу, а также уволенных по отрицательным мотивам. Работа дисциплинарной комиссии проводится в тесном сотрудничестве с департаментом Агентства по делам госслужбы СКО, а также с уполномоченным по этике аппарата акима СКО и аппарата акима Кызылжарского района.

Стоит отметить, что всего с начала этого года в СК дисциплинарные комиссии назначили 301 дисциплинарное взыскание на госслужащих.

Абая Альжанова