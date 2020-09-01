653 североказахстанца подали свои заявки на участие в праймериз

Каждый из кандидатов поставил перед собой много целей, реализация которых, по их мнению, улучшит жизнь североказахстанцев. Альфараби Мынбая беспокоят проблемы трудоустройства молодёжи, говорит, что найти работу после получения диплома — задача не из лёгких.

Поэтому если в голосовании его поддержат, то он займётся решением этого вопроса. А точнее, разъяснит программы молодёжной практики и трудоустройства. По его словам, многие об этом не знают.

Альфараби Мынбай, специалист областного центра молодёжных инициатив:

— Второй вопрос, которым я хочу заняться, это переселение казахстанцев по программе «Енбек». Если посмотреть на статистику, то из 500 переехавших семей обратно возвращаются больше 30%. При этом они пользуются поддержкой государства. Также беспокоит вопрос знания казахского языка, особенно среди молодёжи.

Средний возраст кандидатов — 44 года. В этот раз молодёжь проявила особую активность — 170 человек, самому молодому из них — 19. Немало желающих участвовать в праймериз и среди представительниц прекрасного пола. Их 40% от общего числа участников. В списках также 11 многодетных матерей.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:

— В нашей партии сейчас работает комиссия партийного контроля. Те члены комиссии, которые хотели участвовать в праймериз, были выведены из составов. Включили новых членов, председателей заменили, они будут следить за всем ходом проведения праймериз.

Агитационная кампания кандидатов стартует 7 сентября, а завершится она в день голосования — 3 октября.

Айгерим Муканова