653 североказахстанца подали свои заявки на участие в праймериз

Общество

21:07 1 Сентября 2020

Каждый из кандидатов поставил перед собой много целей, реализация которых, по их мнению, улучшит жизнь североказахстанцев. Альфараби Мынбая беспокоят проблемы трудоустройства молодёжи, говорит, что найти работу после получения диплома — задача не из лёгких.

Поэтому если в голосовании его поддержат, то он займётся решением этого вопроса. А точнее, разъяснит программы молодёжной практики и трудоустройства. По его словам, многие об этом не знают.

Альфараби Мынбай, специалист областного центра молодёжных инициатив:

— Второй вопрос, которым я хочу заняться, это переселение казахстанцев по программе «Енбек». Если посмотреть на статистику, то из 500 переехавших семей обратно возвращаются больше 30%. При этом они пользуются поддержкой государства. Также беспокоит вопрос знания казахского языка, особенно среди молодёжи.

Средний возраст кандидатов — 44 года. В этот раз молодёжь проявила особую активность — 170 человек, самому молодому из них — 19. Немало желающих участвовать в праймериз и среди представительниц прекрасного пола. Их 40% от общего числа участников. В списках также 11 многодетных матерей.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:

— В нашей партии сейчас работает комиссия партийного контроля. Те члены комиссии, которые хотели участвовать в праймериз, были выведены из составов. Включили новых членов, председателей заменили, они будут следить за всем ходом проведения праймериз.

Агитационная кампания кандидатов стартует 7 сентября, а завершится она в день голосования — 3 октября.

 

 

Айгерим Муканова

Читайте также

В Казахстане запустили акцию «Вирус добра»
В Северном Казахстане обсудили устранение коррупционных проявлений
Новый арт-шедевр украсил фасад здания аквапарка «Нептун»
413 семей переселенцев планируют принять в СКО в 2020 году
Свыше 400 семей в 2020-м переедут в СКО из трудоизбыточных регионов
Проактивной и композитной услугами пользуются североказахстанцы
Петропавловцев призывают утилизировать маски правильно
Больше 350 североказахстанцев получили кредит по программе «Еңбек» в 2020г.
За долги хозяина в СКО забили и съели его собаку
Село Явленка Есильского района благоустроят в этом году
В текущем году в СКО планируется переселить 413 семей
Волонтеры призывают петропавловцев к соблюдению санитарных норм