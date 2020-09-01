1 сентября МТРК отметил 22-летие

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— МТРК 22 года в эфире. Позади тысячи информационных выпусков, тематических фильмов, программ. Наша творческая команда делала и делает все, чтобы вы их запомнили.

Дарья, Пышмынцева, корреспондент:

— МТРК — это движение. Мы не привыкли стоять на месте. Канал и его сотрудники развиваются, пробуют новые форматы, чтобы привлечь и удержать внимание зрителей.

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Корреспонденты МТРК постоянно работают в кадре, чтобы сделать материал динамичным. Мы никогда не сбавляем рабочий темп и всегда стараемся оказаться первыми в центре событий.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Уже 22 года мы подаем вам самые актуальные новости из всех уголков региона. Каждый район, каждое село.

Аман Ауесханов, пресс-секретарь ДЧС СКО:

— Если говорить о профессиях пожарного и журналиста, я считаю, что они схожи. Если говорить о пожарном, то он всегда должен оперативно прибыть к месту пожара, ликвидировать место горения и оказать посильную помощь населению. Если говорить о журналистах МТРК, то они всегда оперативны, всегда ради красивого плана готовы войти в огонь и в воду.

Лариса Гордеева, директор филиала НАО «Фонд ОСМС» по СКО:

— Всю информацию, которой мы сейчас владеем, которую мы можем донести до населения, мы доносим через наш канал МТРК. Наблюдаю новостные сюжеты, смотрю, что сегодня журналист сделал интервью и в сфере здравоохранения, и одновременно в образовании, и в сельском хозяйстве, и в капитальном строительстве. Это очень сложные вопросы, и я очень поражаюсь грамотностью и профессионализмом данных журналистов.

Ольга Файзулина, SMM-менеджер ТОО «МТРК»:

— В соцсетях МТРК первым написал о том, что Петропавловск закрывают на карантин, население все вопросы начало писать нам в соцсети, в инстраграмм поступало каждый день не менее 10 вопросов. Например, о том кому можно выехать из Петропавловска. Спрашивали наши североказахстанцы, которые в столице в этот момент были, как им вернуться сюда. Подписчики МТРК благодарили телеканал за то, что им дают оперативные ответы на вопросы.

Зрители:

— Интервью у меня брали на рыбалке зимой МТРК, показывали как-то. Нравится канал, главное все, что надо, еще бы фильмы показывали художественные, неплохо было.

— Достаточно хороший информационный канал, все устраивает , всегда свежие новости про всю Северо-Казахстанскую область, про Петропавловск.

— Смотрю, в основном, в инстаграмме, потому что хочется быть в курсе событий.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— МТРК -это семья, которая любит свою работу. Это коллектив, который всегда готов творить и экспериментировать. За плечами канала 22 года кропотливой работы, мы всегда хотели и хотим быть лучшими, давать достоверную информацию землякам. Что из этого получается, судить зрителю. Оставайтесь с нами, впереди будет еще очень много интересных новостей.

Дарья Пышмынцева