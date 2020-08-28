В СК завершились выборы в региональный совет предпринимателей

Они проходят раз в пять лет. 33 избранника будут представлять интересы бизнесменов, озвучивать проблемы и вести диалог с госорганами. В региональный совет вошли субъекты, представляющие агропромышленный комплекс и сельское хозяйство. Есть и те, кто занят в сферах торговли, услуг, производства, строительства, транспорта и складирования.

Владимир Витченко, председатель региональной отборочной комиссии Палаты предпринимателей СКО:

— Голосование проходило онлайн. Голосовало более 3 тысяч человек. Только сферы бизнеса. Была подана 81 заявка. В итоге до голосования было допущено 60 субъектов бизнеса и предпринимательства. 33 вошли в региональный совет.

Айгерим Мукашева