В областном филиале партии «Nur Otan» наградили активистов

Новости МТРК

19:52 28 Августа 2020

Среди них первый заместитель председателя филиала «Болашак» Александр Зель. Говорит, что эта награда — заслуга всего партийного коллектива, который на протяжении 15 лет занимается волонтёрской деятельностью.

Сейчас многие активисты выдвигают свои кандидатуры в праймериз. Заявки подали 11 человек, большинство из них — женщины и молодёжь. Все они помогали людям, оставшимся в период карантина в трудной жизненной ситуации.

Александр Зель, первый заместитель председателя филиала «Болашак» СКОФ партии «Nur Otan»:

— Были на развозе продуктовых наборов, в течение длительного времени оказывают помощь пенсионерам: выезжают к ним, очищают снег, готовят дрова, убирают дома.

 

 

Айгерим Муканова

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