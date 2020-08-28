Североказахстанцам рассказали о подготовке к учебному процессу в Kozybayev university

К обучению в онлайн-формате в местной альма-матер приступит около семи с половиной тысяч студентов. Обучающиеся на технические, сельскохозяйственные, медицинские и естественные направления будут посещать вуз на практических и лабораторных занятиях.

Ербол Исакаев, уполномоченное лицо Kozybayev university:

— Хотелось бы отметить, что для организации учебного процесса в дистанционном формате наш университет в летний период провёл большую работу. Материально-техническая база направлена на работу в дистанционном формате. В этом году мы довели количество серверов до 11 штук, это даёт возможность бесперебойно обеспечивать всех обучающихся необходимым контентом.

135 студентов не имеют доступа к Всемирной паутине, по этой причине будут проживать в общежитии университета вместе с иностранными студентами, их — 84. Уже сейчас желающие подают онлайн-заявки на проживание. Также в сентябре стартует набор на обучение, на военной кафедре.

Ербол Исакаев, уполномоченное лицо Kozybayev university:

— Приём на обучение, на военной кафедре перенесён на период с первого на 30 сентября. Работа отборочной комиссии спланирована на 1 по 10 октября, все необходимые процедуры будут проведены в соответствии с рекомендациями.

Стоимость обучения снижаться не будет, так как обеспечение расходов университета зависит именно от этих средств. Если быть точнее, то 70% уходит на оплату труда, остальное — на коммунальные услуги, ремонт и выплату налогов.

Айгерим Муканова

Айгерим Муканова