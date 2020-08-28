Накануне Дня Конституции в Петропавловске проходит ряд мероприятий

Новости МТРК

19:30 28 Августа 2020

Конкурсы, круглые столы, викторины, выставки. Накануне юбилейной даты основного закона страны в Петропавловске проходит ряд мероприятий. Правда, в режиме онлайн. В числе организаторов и специалисты центра методической работы и информационных технологий в сфере образования.

Они провели конкурс среди преподавателей. 50 педагогов боролись за звание «лучшего». Победительницей стала завуч по воспитательной работе школы-лицея при Высшем колледже имени М. Жумабаева Екатерина Чернова.

Не оставили в стороне и школьников. Старшеклассники участвовали в конкурсе — эссе «Моя Родина-Казахстан», где показали хороший уровень правовой грамотности. Из 20 мини-сочинений лучшими выбрали две работы.

Бахыт Габдуллина, заместитель директора центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Лучшие эссе написали Герасимова Наталья — ученица школы №26 г.Петропавловска и Султанова Сабина — ученица Украинской средней школы Жамбылского района. 2 сентября в организациях образования области состоится онлайн-выставка новых книг «Конституция-гарант стабильности и процветания «Мәңгілік Ел».

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