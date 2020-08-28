На завода им.Кирова впервые выпустили партию компьютеров для школьников СКО

Мади Бетенов, директор департамента продаж АО «Завод им. С.М. Кирова»:

— Надеемся, что сегодняшний шаг является только началом. И в будущем наши компьютеры будут заказываться не только в нашей области, но, и по всему Казахстану.

На данный момент завод принял заказ почти на 2 тысячи компьютеров для североказахстанских школ. Стоимость каждого приемлемая — 200 тысяч тенге, а характеристики на порядок выше, чем требует заказчик.

Например, в них есть такая система, которая позволяет учителю дистанционно отслеживать компьютер ученика. Сегодня на предприятии отгружают 470 персональных компьютеров для школ Бишкуля и областного центра.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Уже проведена определенная работа по передаче на ответхранение имеющейся компьютерной техники. И сегодня, конечно же, хорошая новость для нас. До начала учебного года мы смогли отработать с сотрудниками завода им. Кирова по отгрузке первой партии в районы.

Компьютеры передадут на ответственное хранение многодетным и малообеспеченным семьям. Родители подпишут документ, в котором сказано, что они несут ответственность за государственное имущество.По окончании пандемии коронавируса технику вернут в учебные заведения.